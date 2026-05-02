Наука и техника
02:50, 2 мая 2026

Россиян предупредили о последствиях позднего употребления шашлыка

Диетолог Лебедева: Употребление шашлыка перед сном может грозить бессонницей
Екатерина Щербакова
Фото: Ekaterina Sychkova / Global Look Press

В разгар весенних праздников диетолог санатория «Россия» — филиала НМИЦ реабилитации и курортологии Министерства здравоохранения России Галина Лебедева в разговоре с РИА Новости предупредила россиян об опасности позднего употребления шашлыка.

Лебедева заявила, что есть шашлык перед сном не стоит, так как он может вызвать бессонницу. Причиной становится корочка, которая появляется при приготовлении на огне и содержит конечные продукты гликирования, а они в свою очередь негативно воздействуют на функции внутри- и внеклеточных структур.

«Это нарушает биологические часы и может даже спровоцировать бессонницу. Жирное мясо усиливает рефлюкс, мешая глубокому сну», — пояснила Лебедева.

Есть шашлык, по словам диетолога, стоит не позднее, чем за три-четыре часа до сна.

Лебедева также добавила, что конечные продукты гликирования в мясной корочке являются одними из главных факторов старения и даже некоторых хронических заболеваний.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» эндокринолог Анна Одерий объяснила, чем может навредить сочетание шашлыков с алкоголем.

    «Суд над извергами ждет своего часа». Медведчук назвал организаторов сожжения людей в Одессе в 2014 году

    Европейская страна у границ с Россией начала артиллерийские учения

    В России оценили санкции против детей Лукашенко

    Бывший нелегальный мигрант назначен главой епархии в США

    Москвичам объяснили, почему апрель в столице был таким холодным

    Причастных к атакам на Брянскую область операторов БПЛА объявили в розыск

    Россиян предупредили о последствиях позднего употребления шашлыка

    Названа причина появления испорченных зубов у современных детей

    Силы НАТО отработали сценарии изоляции Калининградской области

    В России высказались об урегулировании конфликта на Украине

    Все новости
