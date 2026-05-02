Россиян предупредили о последствиях позднего употребления шашлыка

Диетолог Лебедева: Употребление шашлыка перед сном может грозить бессонницей

В разгар весенних праздников диетолог санатория «Россия» — филиала НМИЦ реабилитации и курортологии Министерства здравоохранения России Галина Лебедева в разговоре с РИА Новости предупредила россиян об опасности позднего употребления шашлыка.

Лебедева заявила, что есть шашлык перед сном не стоит, так как он может вызвать бессонницу. Причиной становится корочка, которая появляется при приготовлении на огне и содержит конечные продукты гликирования, а они в свою очередь негативно воздействуют на функции внутри- и внеклеточных структур.

«Это нарушает биологические часы и может даже спровоцировать бессонницу. Жирное мясо усиливает рефлюкс, мешая глубокому сну», — пояснила Лебедева.

Есть шашлык, по словам диетолога, стоит не позднее, чем за три-четыре часа до сна.

Лебедева также добавила, что конечные продукты гликирования в мясной корочке являются одними из главных факторов старения и даже некоторых хронических заболеваний.

