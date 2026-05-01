Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:30, 1 мая 2026

Врач раскрыла повышающее нагрузку на печень сочетание с алкоголем

Врач Анна Одерий: Употребление шашлыка и алкоголя вредит печени
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Эндокринолог «СМ-Клиники» Анна Одерий объяснила, чем может навредить сочетание шашлыков с алкоголем. Последствия их совместного употребления врач раскрыла в разговоре с «Лентой.ру».

По словам врача, когда человек одновременно ест жирную пищу и пьет алкоголь, организм получает сразу несколько видов нагрузки. При этом печень в первую очередь начинает нейтрализовать алкоголь, так как воспринимает его как потенциально токсичное соединение. В результате процессы переваривания и утилизации жиров временно замедляются.

«Печень в такой ситуации работает в условиях повышенной нагрузки. Если подобные эпизоды повторяются регулярно, возрастает вероятность накопления жира в клетках печени. Это особенно важно для людей, у которых уже есть заболевания печени, в том числе неалкогольная жировая болезнь», — предупредила Одерий.

Материалы по теме:
«Просто так отменить их было нельзя» Как россиян заставили забыть старые праздники и полюбить новые
«Просто так отменить их было нельзя»Как россиян заставили забыть старые праздники и полюбить новые
7 января 2021
Как быстро избавиться от похмелья: самые эффективные способы помочь себе после застолья и не уйти в запой
Как быстро избавиться от похмелья:самые эффективные способы помочь себе после застолья и не уйти в запой
25 февраля 2023

Врач добавила, что сочетание жирного шашлыка и алкоголя также негативно влияет на работу желудочно-кишечного тракта и вызывает изжогу, тяжесть, вздутие, тошноту и общее ощущение дискомфорта. Кроме того, это сочетание вредит поджелудочной железе и увеличивает риск панкреатита. Также Одерий предупредила, что шашлык со спиртным провоцирует обезвоживание.

Ранее россиян предупредили о штрафах за приготовление шашлыка во дворе. За жарку шашлыка в необорудованном месте могут взыскать от 5000 до 15 тысяч рублей, а в период действия особого противопожарного режима — до 10-20 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о поставках оружия ВСУ из дружественной России страны

    На Украине захотели ограничить количество отсрочек для сотрудников предприятий

    Бывший тренер сборной России оценил шансы увидеть Малкина и Овечкина в КХЛ

    В России ответили на заявление президента Эстонии о бесполезности разговора с Путиным

    Врач раскрыла повышающее нагрузку на печень сочетание с алкоголем

    Володин прокомментировал предложение снизить нештрафуемый порог скорости

    Названа дата городского выпускного в Москве

    Трое детей пострадали от украинского дрона в Херсонской области

    МИД подтвердил визит японского депутата Судзуки в Москву

    Солдат рассказал об использующих все возможные средства для расправ над русскими украинцах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok