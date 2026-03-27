12:11, 27 марта 2026

Москвичей предупредили о наказании за шашлыки

Депутат Шапкин: За приготовление шашлыка во дворах москвичам грозит штраф
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

За приготовления шашлыка на огне во дворах жителям Москвы грозит штраф. О наказании предупредил председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин, пишет ТАСС.

По словам депутата, жарить шашлыки в городе можно только в специально оборудованных местах — они помечены табличками. «Самостоятельно разжигать костер или ставить мангал на детской площадке, вблизи жилых домов и в других местах, не предусмотренных для разведения огня, запрещено. Нельзя разжигать огонь на балконах, лоджиях и в подъездах многоквартирных домов», — пояснил Шапкин.

За нарушение правил отдыхающим придется заплатить штраф от 5000 до 15 тысяч рублей. Если в это время действовал особый противопожарный режим, размер взыскания вырастет до 10-20 тысяч рублей, уточнил парламентарий. А в случаях, когда из-за приготовления шашлыка в неположенном месте кто-то пострадал или был нанесен вред чужому имуществу, нарушителю придется заплатить от 40 до 50 тысяч рублей.

Ранее россиян предупредили о риске получить тюремный срок за захламление балкона.

    Последние новости

    Песков назвал добровольными новые взносы бизнесменов в бюджет

    Госдума не поддержала новую уголовную статью для автоподставщиков

    Раскрыта неожиданная связь между состоянием десен и памятью

    Мужчина с мачете напал на пассажиров поезда в российском регионе

    Сотрудника кофейни посадили на 20 лет за попытки отравить российских военных

    Дачникам назвали причины для сноса забора между соседями

    Россиян предупредили о подорожании пасхального набора

    В Подмосковье продлили «желтый» уровень погодной опасности

    В Кремле сочли ошибочной позицию США по вопросу сотрудничества с Россией

    В России прокомментировали атаку с коктейлями Молотова на Русский дом в Праге

    Все новости
