Москвичей предупредили о наказании за шашлыки

Депутат Шапкин: За приготовление шашлыка во дворах москвичам грозит штраф

За приготовления шашлыка на огне во дворах жителям Москвы грозит штраф. О наказании предупредил председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин, пишет ТАСС.

По словам депутата, жарить шашлыки в городе можно только в специально оборудованных местах — они помечены табличками. «Самостоятельно разжигать костер или ставить мангал на детской площадке, вблизи жилых домов и в других местах, не предусмотренных для разведения огня, запрещено. Нельзя разжигать огонь на балконах, лоджиях и в подъездах многоквартирных домов», — пояснил Шапкин.

За нарушение правил отдыхающим придется заплатить штраф от 5000 до 15 тысяч рублей. Если в это время действовал особый противопожарный режим, размер взыскания вырастет до 10-20 тысяч рублей, уточнил парламентарий. А в случаях, когда из-за приготовления шашлыка в неположенном месте кто-то пострадал или был нанесен вред чужому имуществу, нарушителю придется заплатить от 40 до 50 тысяч рублей.

