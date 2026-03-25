Россиян предупредили о тюремном сроке за захламление балкона

Адвокат Алешкин: Захламление балкона чревато штрафом или тюремным сроком

Захламление балкона чревато штрафом, а в ряде случаев — тюремным сроком. О серьезном наказании за это россиян предупредил адвокат Андрей Алешкин в разговоре с aif.ru.

Специалист отметил, что захламление балкона является нарушением правил эксплуатации жилищного фонда, это одна из причин, по которой могут привлечь к ответственности. Размер штрафа для физлиц составит до 1,5 тысячи рублей для жильцов, до 3 тысяч рублей для должностных лиц и до 30 тысяч — для юрлиц, добавил он.

Вторая причина, за которую может наступить административная или уголовная ответственность, — нарушение требований пожарной безопасности, поскольку хлам на балконе может помешать эвакуации при пожаре. За это с физлиц взыщут до 15 тысяч рублей. «Если нарушение совершено в условиях особого противопожарного режима, например в засушливый сезон, штраф возрастает до 10-20 тысяч рублей. Если захламление стало причиной пожара, ущерба или вреда здоровью средней тяжести, штраф составит до 50 тысяч рублей», — поделился информацией эксперт.

Что касается уголовной ответственности, она наступит в случае, если нарушение правил пожарной безопасности привело к трагедии либо нанесло серьезный ущерб здоровью человека. Тот, по чьей вине случился пожар, получит штраф до миллиона рублей либо до семи лет тюрьмы, заключил Алешкин.

