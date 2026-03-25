Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:35, 25 марта 2026

Россиян предупредили о тюремном сроке за захламление балкона

Адвокат Алешкин: Захламление балкона чревато штрафом или тюремным сроком
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Захламление балкона чревато штрафом, а в ряде случаев — тюремным сроком. О серьезном наказании за это россиян предупредил адвокат Андрей Алешкин в разговоре с aif.ru.

Специалист отметил, что захламление балкона является нарушением правил эксплуатации жилищного фонда, это одна из причин, по которой могут привлечь к ответственности. Размер штрафа для физлиц составит до 1,5 тысячи рублей для жильцов, до 3 тысяч рублей для должностных лиц и до 30 тысяч — для юрлиц, добавил он.

Вторая причина, за которую может наступить административная или уголовная ответственность, — нарушение требований пожарной безопасности, поскольку хлам на балконе может помешать эвакуации при пожаре. За это с физлиц взыщут до 15 тысяч рублей. «Если нарушение совершено в условиях особого противопожарного режима, например в засушливый сезон, штраф возрастает до 10-20 тысяч рублей. Если захламление стало причиной пожара, ущерба или вреда здоровью средней тяжести, штраф составит до 50 тысяч рублей», — поделился информацией эксперт.

Что касается уголовной ответственности, она наступит в случае, если нарушение правил пожарной безопасности привело к трагедии либо нанесло серьезный ущерб здоровью человека. Тот, по чьей вине случился пожар, получит штраф до миллиона рублей либо до семи лет тюрьмы, заключил Алешкин.

Накануне общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, чем чревато захламление общедомовых коридоров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok