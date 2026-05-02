Лавров обсудил с иранской стороной пропуск российских судов через Ормузский пролив

Лавров и Аракчи обсудили пропуск судов и грузов России через Ормузский пролив

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров и его иранский коллега Аббас Аракчи подняли вопосы пропуска российских судов и грузов через Ормузский пролив. Обсуждение проходило в рамках телефонного разговора, отмечается на сайте МИД РФ.

Разговор затронул темы обеспечения свободы судоходства и урегулирования вокруг ядерной программы Ирана.

«Отдельное внимание было уделено вопросам пропуска российских судов и грузов через Ормузский пролив», — подчеркивается в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что США приготовились к долгой блокаде Ормузского пролива. Вашингтон надеется, что это вынудит Тегеран отказаться от ядерной программы.