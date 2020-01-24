Умер свидетель по делу богатейшей женщины Африки с российским гражданством

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Изабель душ Сантуш
Изабель душ Сантуш

В одном из домов португальского Лиссабона было найдено тело банкира Нуну Рибейра. Об этом сообщает Би-би-си» со ссылкой на португальские СМИ.

По их данным, 45-летний директор частного банка Eurobic умер в собственном доме. Он проходил по делу о коррупции против дочери бывшего президента Анголы Изабель душ Сантуш — богатейшей женщины Африки с российским гражданством.

Полиция рассматривает три версии смерти — самоубийство, имитацию самоубийства и убийство. Однако они считают, что вероятнее всего мужчина покончил с собой, поскольку ранее он уже совершал попытки самоубийства.

Банк Eurobic управлял счетами нефтяной компании Sonangol, которую возглавляла душ Сантуш. Прокуратура Анголы 23 января предъявила ей обвинения в хищении миллиарда долларов и отмывании денег.

Согласно результатам расследования Международного консорциума журналистов-расследователей, Изабель душ Сантуш и ее муж, бизнесмен Синдика Доколо скупали ценные госактивы и превратили богатую нефтью и алмазами страну в одну из беднейших на Земле. В общей сложности казна Анголы потеряла 1,6 миллиарда долларов. Пока отец душ Сантуш находился у власти в стране с 1979 по 2017 год, она и ее супруг построили бизнес-империю более чем из 400 компаний в 41 государстве. Предприятия получали государственные контракты с завышенными на миллиард долларов ценами.

Изабель душ Сантуш имеет российское гражданство. Она родилась в 1973 году в Баку, где ее отец учился в институте нефти и химии. Ее мать Татьяна Куканова является бывшей гражданкой СССР.

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Health officers in full protective gear wait to cross a road near a wholesale poultry market in Hong Kong January 28, 2014. Hong Kong began culling 20,000 chickens and suspended imports of fresh poultry from mainland China for 21 days on Tuesday after the discovery of the H7N9 bird flu virus in a batch of live chicken from the southern province of Guangdong. REUTERS/Tyrone Siu (CHINA - Tags: HEALTH ENVIRONMENT SCIENCE TECHNOLOGY ANIMALS TPX IMAGES OF THE DAY) - GM1EA1S0YMZ01Китайская зараза
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