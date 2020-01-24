Умер свидетель по делу богатейшей женщины Африки с российским гражданством

В одном из домов португальского Лиссабона было найдено тело банкира Нуну Рибейра. Об этом сообщает Би-би-си» со ссылкой на португальские СМИ.

По их данным, 45-летний директор частного банка Eurobic умер в собственном доме. Он проходил по делу о коррупции против дочери бывшего президента Анголы Изабель душ Сантуш — богатейшей женщины Африки с российским гражданством.

Полиция рассматривает три версии смерти — самоубийство, имитацию самоубийства и убийство. Однако они считают, что вероятнее всего мужчина покончил с собой, поскольку ранее он уже совершал попытки самоубийства.

Банк Eurobic управлял счетами нефтяной компании Sonangol, которую возглавляла душ Сантуш. Прокуратура Анголы 23 января предъявила ей обвинения в хищении миллиарда долларов и отмывании денег.

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Согласно результатам расследования Международного консорциума журналистов-расследователей, Изабель душ Сантуш и ее муж, бизнесмен Синдика Доколо скупали ценные госактивы и превратили богатую нефтью и алмазами страну в одну из беднейших на Земле. В общей сложности казна Анголы потеряла 1,6 миллиарда долларов. Пока отец душ Сантуш находился у власти в стране с 1979 по 2017 год, она и ее супруг построили бизнес-империю более чем из 400 компаний в 41 государстве. Предприятия получали государственные контракты с завышенными на миллиард долларов ценами.

Изабель душ Сантуш имеет российское гражданство. Она родилась в 1973 году в Баку, где ее отец учился в институте нефти и химии. Ее мать Татьяна Куканова является бывшей гражданкой СССР.

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