Путин назвал основную задачу в экономике

Президент России Владимир Путин поручил запустить в стране новый инвестиционный цикл. Это, по его словам, обеспечит российской экономике рост выше среднемировых темпов. Слова главы государства приводит ТАСС.
«Наша общая главная задача — сделать более основательным, качественным и устойчивым экономический рост, в том числе с учетом факторов внешних вызовов и рисков», — объявил российский лидер. Также, объявил Путин, запас прочности экономики, финансовой системы страны гарантируют накопленные резервы. Он уточнил, что Фонд национального благосостояния превышает 125 миллиардов долларов, международные резервы — 560 миллиардов.
В конце 2019 года Путин говорил, что рост российской экономики должен стать устойчивым в течение ближайших трех лет. Он подчеркивал, что темпы роста ВВП остаются недостаточными. Он добавил, что страна стремится создать максимально выгодные условия для новых вложений капитала, чтобы ускорить рост экономики.