В московском изоляторе произошел бунт

В изоляторе временного содержания (ИВС) на юго-западе Москвы задержанные устроили бунт, разгромив камеру. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
В камере №18 находились трое подозреваемых: в разбое по фамилии Малахов, в краже по фамилии Алибайли и в убийстве по фамилии Холмирзаев.
Они подожгли дверь, сломали смеситель и затопили помещение, при этом задержанные материли сотрудников изолятора, которые долго уговаривали бунтовщиков успокоиться и прекратить бесчинства.
После неудачных переговоров была вызвана группа быстрого реагирования. Когда бойцы ворвались в камеру, подозреваемые оказали им сопротивление, используя обломок металлической трубы. В частности, Малахов нанес удар дежурному по ИВС.
Тем не менее бунтовщиков обезвредили и рассадили по разным камерам. Теперь им грозит уголовная ответственность за нападение и применение насилия в отношении представителя власти.