Российские пенсионеры вооружились тазиками и устроили бунт из-за бани

@komkovavalentina10 / Instagram

Пожилые жители исторической части Миасса взяли тазики, вышли к зданию бани, которая не работает почти месяц, и обратились к мэру города Григорию Тонких с просьбой открыть заведение. Видео флешмоба пенсионеров опубликовала активистка Валентина Комкова в своем Instagram-аккаунте.

«Мы жители частного сектора, у многих нет ни воды, ни газа. Не каждый может себе это позволить. Мы строили этот город и заслужили эту маленькую радость. Но мы оказались нерентабельные, потому что баня убыточная, и мы никому не нужны», — заявила в видео одна из местных жительниц. Другая героиня ролика уточнила, что баню закрыли якобы по техническим причинам.

В сентябре шестилетний мальчик из Карелии попытался спасти дедушку из горящей бани и умер от полученных ожогов. Пожилой мужчина потерял сознание, пока разжигал печь. Внук попытался вытащить его из загоревшейся бани и получил 90 процентов ожогов тела — огонь перекинулся на ребенка.

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