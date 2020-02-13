Кремль прокомментировал данные об ухудшении отношения россиян к Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил «чудеса социологической изощренности» в опросе, показавшем ухудшение отношения россиян к Украине. Об этом сообщает ТАСС.

В Кремле не знают, как именно проводился опрос, какая была выборка, добавил он, комментируя данные социологов.

По словам пресс-секретаря российского лидера, зачастую формой и характером вопросов можно «играть как в наперстки». В то же время Песков признал, что на Украине в последние годы была распространена русофобия, что могло повлиять на результаты.

Ранее принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на соцопрос сообщило, что отношение россиян к Украине снова ухудшилось. В сентябре сообщалось о рекордном улучшении отношения граждан России к Украине с весны 2014 года.

В ноябре 2019-го стало известно, что только около трех тысяч жителей Крыма отказались получать российское гражданство после воссоединения полуострова с Россией. При этом более двух миллионов жителей полуострова получили российские паспорта.

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