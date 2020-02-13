В Кремле рассказали об огромном уважении Путина к украинцам

Президент России Владимир Путин с огромным уважением относится к украинскому народу. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам представителя Кремля, российский лидер не раз об этом говорил. «К сожалению, взаимности от предыдущих глав государств на Украине мы не слышали», — заметил Песков.

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В апреле 2019 года российский лидер заговорил об общем гражданстве с украинцами, поскольку граждане Украины и России от этого «только выиграют».

Отношения между Россией и Украиной обострились в 2014 году после смены власти в Киеве. Украинская сторона считает Москву ответственной за вооруженный конфликт на юго-востоке страны, а также за референдум в Крыму, после которого полуостров стал частью России. Кремль отвергает все обвинения.

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