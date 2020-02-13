Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Согласно указу главы государства, временно исполнять обязанности руководителя региона будет Владислав Шапша, занимающий пост главы администрации города Обнинск Калужской области.

В конце января принадлежащее Григорию Березкину РБК писало, что Артамонов может уйти в Совет Федерации и возглавить там комитет по бюджету. Отмечалось, что эту информацию косвенно подтверждает отставка сенатора от Калужской области Юрия Волкова, который сложил полномочия по собственному желанию. Такое решение он объяснил переходом на другую работу.

Артамонов занимал должность губернатора Калужской области с ноября 2000 года. Он является вторым по продолжительности пребывания на посту главой российского региона после губернатора Белогородской области Евгения Савченко.

Владислав Шапша проходит обучение на третьем потоке «Школы губернаторов» — программы подготовки управленческого резерва государственной службы.

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