Калужский губернатор вступил в спор по поводу ордынского ига

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов прокомментировал отказ Татарстана поддержать инициативу об установлении 11 ноября памятной даты России — Дня окончания Великого стояния на реке Угре (1480 год). Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва» во вторник, 27 августа.

По его словам, в законопроекте речь идет не о победе над монголо-татарскими поработителями, а лишь об установлении памятной даты по случаю окончания Великого стояния на Угре.

«Если они себе это считают трагической страницей, пусть считают. Но не признавать этого, считать, что этого не было, — это глупость», — сказал губернатор.

Глава региона отметил, что все остальные субъекты положительно высказались о праздновании освобождения русских земель от ордынского ига.

Комментируя слова главы комитета Госдумы по делам национальностей Ильдара Гильмутдинова, который указал на отсутствие в учебниках истории информации о татаро-монгольском иге, Артамонов сослался на положительное заключение Академии наук, которая, по его словам, «этот проект на ура поддержала».

Законопроект об установлении Дня окончания стояния на реке Угре как памятной даты освобождения Руси от ордынского ига и обретения независимости российским государством со столицей в Москве внес в июне 2019 года депутат от Калужской области Геннадий Скляр («Единая Россия»).

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