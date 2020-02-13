Устроившая истерику в такси россиянка пожаловалась на угрозы

Пассажирка московского такси Яна Данькова, устроившая водителю истерику из-за отказа ее везти, рассказала об угрозах в свой адрес. Девушка заявила, что больше не будет пользоваться такси. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

По словам Даньковой, ей и ее близким «разрывают телефоны» и пишут с просьбами дать комментарий. Кроме того, девушка стала получать угрозы. «Мне пишут, что меня найдут и я получу по заслугам», — пожаловалась Данькова. Она подчеркнула, что «то, что сейчас происходит, — это вообще кошмар», и из-за видео она «попала в ад».

«Мы долго пытались выехать, почти выехали на Можайское шоссе, телефон начал предупреждать, что он не начал поездку... Я поняла, что что-то идет не так. Уточнила, что происходит, водитель начал хамить. (...) Он начал угрожать, что высадит меня прям на Можайском шоссе. (...) На мои слова, что мы находимся на шоссе, тут нельзя останавливаться, я не смогу вызвать такси и даже попутку поймать, ему было все равно. Разговаривал ужасно», — описала девушка свою поездку, добавив, что таксист включил камеру в нужный момент и улыбался.

Данькова отметила, что сожалеет о своем поведении. «Я уже опаздывала на работу, страх остаться одной на шоссе меня просто раздавил», — объяснила она.

В заключение Данькова обратила внимание на то, что, как правило, неприятности происходят не у водителей такси, а у пассажиров. По ее словам, среди ее знакомых есть те, кого «просто возили кругами, в худшем случае приставали». Однако пассажиры обычно умалчивают об этом и решают такие вопросы через техподдержку сервисов такси.

Ранее водитель, который снял истерику девушки на видео, объяснил ее поведение. Сначала она якобы начала высказывать претензии и говорить, что водитель «мог развернуться и начать поездку раньше». После этого девушка возмутилась, что таксист не нажал кнопку «В пути». По правилам некоторых операторов такси, если водитель не нажимает эту кнопку, поездка не начинается и с клиента списываются деньги за ожидание посадки.

12 февраля сообщалось, что девушка в истерике побила таксиста кулаками и оскорбила его из-за отказа ее везти. Девушка кричала на водителя и требовала: «Вези меня! Вези меня, мразь! Меня люди ждут». Кроме того, она пыталась угрожать водителю. Тот, в свою очередь, спокойно отвечал пассажирке, что не повезет ее.

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