Московский таксист объяснил истерику своей пассажирки

Водитель московского такси, пассажирка которого устроила истерику, объяснил, чем было вызвано такое поведение девушки. Об этом мужчина рассказал телеканалу РЕН ТВ.

По его словам, он приехал за девушкой в Одинцово. Она начала высказывать претензии и говорить, что водитель «мог развернуться и начать поездку раньше». После этого девушка возмутилась, что таксист не нажал кнопку «В пути». По правилам некоторых операторов такси, если водитель не нажимает эту кнопку, поездка не начинается и с клиента списываются деньги за ожидание посадки.

Как объяснил водитель, он не нажал кнопку «В пути», потому что выяснял у девушки, как ему разворачиваться. Он также предложил ей не платить за поездку, но та продолжала вести себя агрессивно. Он начал записывать конфликт на видео, когда пассажирка начала его бить.

При этом, по словам таксиста, он готов простить девушку, потому что «сила человека в прощении».

12 февраля сообщалось, что девушка в истерике побила таксиста кулаками и оскорбила его из-за отказа ее везти. Конфликт попал на видео. На записи видно, что девушка кричит на водителя и требует «Вези меня! Вези меня, мразь! Меня люди ждут». Кроме того, она пытается угрожать водителю, берет телефон и говорит: «Так, сейчас люди сюда подъедут!» Водитель в свою очередь спокойно отвечает пассажирке, что не повезет ее.

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