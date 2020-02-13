Опубликована последняя серия фотографий Путина из архива Кремля

Пресс-служба Кремля опубликовала последнюю серию фотографий в проекте, посвященном 20-летию работы Владимира Путина на посту президента и премьер-министра России. Снимки опубликованы на сайте главы государства.

На сайте Кремля доступны более 3,5 тысячи фотографий и 300 видеосюжетов. Заключительная часть пополнилась снимками с 2015 по 2019 год.

На одном из снимков в 2015 году Путин запечатлен с художественным руководителем и директором МХТ имени Чехова Олегом Табаковым. Тогда глава государства принимал участие в торжественном вечере по случаю открытия Года литературы. Также появилась фотография с начавшейся вечером и продолжавшейся всю ночь встречи глав России, Украины, Германии и Франции по урегулированию ситуации в Донбассе.

Подборка 2016 года посвящена спортивным санкциям, которые коснулись олимпийцев, а затем и паралимпийцев, принятию совместного заявления о прекращении боевых действий в Сирии, а также ситуации с позициями России и Запада по Крыму.

В альбоме за 2017 год одним из главных событий значится первый визит Путина в Сирию, где глава государства, посетив авиабазу Хмеймим, заявил об успехе российского оружия и поблагодарил военнослужащих, принимавших участие в антитеррористической операции, а за 2018-й — выборы президента России.

В 2019 году, пишет пресс-служба Кремля, одной из центральных тем стала реализация нацпроектов, а также паводки в Иркутской области.

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