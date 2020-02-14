Российского сити-менеджера арестовали за благоустройство личного коттеджа

Центральный суд Читы удовлетворил ходатайство следователя и арестовал на два месяца Олега Кузнецова — бывшего руководителя администрации краевого центра, а ныне — первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края. Как рассказал «Ленте.ру» Егор Марков, официальный представитель регионального следственного управления Следственного комитета России (СКР), чиновник подозревается в получении двух взяток в особо крупном размере.

«По данным следствия, в 2016 году один из частных предпринимателей Забайкальского края полностью благоустроил личную придворную территорию коттеджа Олега Кузнецова, потратив на это около 2 миллионов рублей, и примерно в то же время оказал городскому голове еще ряд услуг примерно на 5 миллионов рублей. Общая сумма взяток, инкриминируемых Кузнецову, составляет 7 миллионов рублей», — сообщил Марков.

От других подробностей официальный представитель управления СКР по Забайкальскому краю воздержался.

Между тем, как сообщил «Ленте.ру» высокопоставленный источник в правоохранительных органах, показания на Кузнецова дала предпринимательница Ольга Левочкина, находящаяся в настоящий момент под стражей по обвинению в контрабанде леса. В 2016 году она была названа лучшим предпринимателем года Забайкальского края, а 24 сентября 2019 года была задержана за контрабанду в особо крупном размере вместе с супругом, гражданином России и Китая. По версии следствия, они наладили незаконное перемещение пиломатериалов через таможенную границу России, причем преступление совершалось организованной группой.

«По оперативным данным, и сам коттедж Олега Кузнецова в пригороде Читы Атамановке фактически был приобретен на деньги Левочкиной и ее мужа, однако это будет тщательно проверяться. В обмен предпринимательница получала серьезные преференции при ведении бизнеса в городе и крае. Сейчас она дает развернутые показания», — рассказал источник.

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