Обвиненную в шпионаже топ-менеджера российского энергохолдинга вернули в СИЗО

В Москве Второй кассационный суд вновь арестовал члена правления «Интер РАО» Карину Цуркан, обвиняемую в шпионаже в пользу Молдавии. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщает ТАСС .

Дело отправлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. Цуркан взяли под стражу в зале суда.

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16 января сообщалось, что Цуркан изменили меру пресечения и отпустили из СИЗО. Первый апелляционный суд по жалобе защиты установил обвиняемой запрет определенных действий. Согласно статье 105 Уголовно-процессуального кодекса России, подследственной запрещено покидать дом в определенные часы, находиться в определенных местах, общаться с определенными лицами, отправлять и получать почтово-телеграфные сообщения, пользоваться интернетом, управлять автомобилем.

25 июня 2018 года стало известно, что Цуркан подозревается в передаче иностранным спецслужбам политической и экономической информации о переговорах Москвы по организации поставок электроэнергии в Крым и самопровозглашенные республики Донбасса.

19 июня 2018 года она была арестована в Москве по обвинению в шпионаже.

43-летняя Цуркан окончила Международный независимый университет Молдовы и Испанский консорциум университетов IUP (МВА). Является гражданкой России. С 2012 года — член правления «Интер РАО». До этого руководила географическим дивизионом «Молдова, Украина, Румыния» энергетической компании.

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