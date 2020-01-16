Обвиняемую в шпионаже топ-менеджера российского энергохолдинга отпустили

Члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан изменили меру пресечения и отпустили из СИЗО. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Иван Павлов.

По его словам, первый апелляционный суд по жалобе защиты установил обвиняемой запрет определенных действий. Согласно статье 105 Уголовно-процессуального кодекса России, подследственному запрещено покидать дом в определенные часы, находиться в определенных местах, общаться с определенными лицами, отправлять и получать почтово-телеграфные сообщения, пользоваться интернетом, управлять автомобилем.

Цуркан уже выпустили из СИЗО «Лефортово» и она едет домой, уточняет «Интерфакс».

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Летом 2018 года сообщалось, что ФСБ предъявила топ-менеджеру «Интер РАО» обвинение в шпионаже. Уголовное дело имеет гриф «совершенно секретно».

Цуркан вину не признает и «не понимает, что она совершила». Она считает уголовное дело попыткой сместить ее с должности из-за ее принципиальности и неподкупности.

25 июня 2018 года стало известно, что Цуркан подозревается в передаче иностранным спецслужбам политической и экономической информации о переговорах Москвы по организации поставок электроэнергии в Крым и самопровозглашенные республики Донбасса.

19 июня 2018 года она была арестована в Москве по обвинению в шпионаже.

43-летняя Цуркан окончила Международный независимый университет Молдовы и Испанский консорциум университетов IUP (МВА). Является гражданкой России. С 2012 года — член правления «Интер РАО». До этого руководила географическим дивизионом «Молдова, Украина, Румыния» энергетической компании.

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