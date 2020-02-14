Работу сына соперника Трампа на Украине сочли неуместной

Большинство американских избирателей считают, что сыну сенатора Джо Байдена Хантеру не стоило работать в нефтегазовой компании Burisma на Украине во время того, как его отец отвечал за внешнюю политику США. Об этом сообщает Politico.

52 процента избирателей сочли неуместным сам факт работы Хантера Байдена в Burisma в то время, как его отец был вице-президентом, а 18 процентов посчитали это нормальным. Тем не менее 40 процентов отметили, что скандал вокруг Байдена-младшего не будет иметь никакого значения при их выборе в голосовании, 31 процент оценил возможную поддержку его отца после этого менее вероятной, а восемь — более вероятной. Отмечается, что мнения избирателей по вопросу обоснованности интереса Трампа к делу Байдена разделились практически поровну.

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Байден-старший может стать конкурентом Трампа на президентских выборах в 2020 году. В сентябре 2019-го в США разгорелся скандал из-за информации о давлении, которое Трамп якобы пытался оказать на украинского коллегу Владимира Зеленского. По некоторым сведениям, во время июльского телефонного разговора американский президент потребовал, чтобы в обмен на оказание военной и финансовой помощи на Украине было начато расследование деятельности Хантера. После этого была инициирована процедура импичмента, в ходе которой Трамп был оправдан.

Согласно расследованию Генпрокуратуры Украины, бенефициаром Burisma являлась компания Хантера Байдена и его бизнес-партнера Девона Арчера Rosemont Seneca Partners LLC. Отчеты американских банков, оказавшиеся в распоряжении издания, показывают, что принадлежащая сыну бывшего вице-президента США компания регулярно получала крупные суммы от Burisma Holdings с весны 2014 года по осень 2015-го. Размеры переводов достигали или превышали 166 тысяч долларов в месяц.

Бывший прокурор Украины Виктор Шокин вел расследование против преступлений в компании Хантера Байдена. В рамках расследования он планировал допросы членов правления Burisma, в том числе и Байдена-младшего.

24 января 2018 года Джозеф Байден рассказал, как в 2016 году после его вмешательства уволили Шокина. По его словам, он от имени тогдашнего президента США Барака Обамы позвонил украинскому лидеру Петру Порошенко и пригрозил не предоставлять Киеву кредитные гарантии на миллиард долларов. В итоге Шокин потерял место спустя шесть часов после звонка. Свои действия Байден объяснил «взволнованностью из-за регресса в борьбе с коррупцией в Киеве».

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