Путин помиловал трех россиян

Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании троих граждан: одного человека освободят, двум осужденным сократят срок лишения свободы. Соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
От дальнейшего отбывания наказания освободят 30-летнего Павла Петрашова, который имеет на иждивении малолетнего ребенка. Он был осужден за ДТП с летальным исходом.
Другим указом Путин помиловал осужденную в Бурятии Марину Чернышеву, сократив ей срок лишения свободы до пяти лет. В ходе конфликта с бывшим супругом она ударила его ножом. Мужчина выжил.
Раисе Плетневой сократили срок до шести лет. Она задушила своего мужа, который, как следует из материалов уголовного дела, злоупотреблял алкоголем и бил супругу.
29 января российский лидер помиловал 25-летнюю израильтянку Нааму Иссахар, осужденную в России за хранение и контрабанду гашиша.
В сентябре глава государства подписал указы о помиловании трех человек.