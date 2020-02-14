Путин помиловал трех россиян

Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании троих граждан: одного человека освободят, двум осужденным сократят срок лишения свободы. Соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

От дальнейшего отбывания наказания освободят 30-летнего Павла Петрашова, который имеет на иждивении малолетнего ребенка. Он был осужден за ДТП с летальным исходом.

Другим указом Путин помиловал осужденную в Бурятии Марину Чернышеву, сократив ей срок лишения свободы до пяти лет. В ходе конфликта с бывшим супругом она ударила его ножом. Мужчина выжил.

Раисе Плетневой сократили срок до шести лет. Она задушила своего мужа, который, как следует из материалов уголовного дела, злоупотреблял алкоголем и бил супругу.

29 января российский лидер помиловал 25-летнюю израильтянку Нааму Иссахар, осужденную в России за хранение и контрабанду гашиша.

В сентябре глава государства подписал указы о помиловании трех человек.

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