Путин помиловал трех осужденных

Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления. Соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
Решения приняты, исходя из принципа гуманности, говорится в документе.
Одна из помилованных — Наталья Сапоцкая — имеет на иждивении пятерых детей, в том числе четверых малолетних. Другая женщина, Оксана Ивасюк, была ранее признана виновной в убийстве напавшего на нее мужа. 81-летний Алексей Давыдов является ветераном труда. Он ранее возместил ущерб человеку, на которого напал с ножом.
10 сентября российский лидер помиловал 10 украинцев из 35 заключенных, переданных Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении осужденных и удерживаемых лиц.
В мае глава государства помиловал четверых российских осужденных, в том числе женщину 1935 года рождения.