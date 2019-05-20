Путин помиловал осужденную 1935 года рождения

Президент России Владимир Путин помиловал четверых российских осужденных, в том числе женщину 1935 года рождения. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщается на интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что Гайникамал Аюпова была осуждена в 2015 году Сафакулевским районным судом Курганской области.

Также глава государства помиловал Владилена Литвинова 1937 года рождения, Жанну Саламатину 2000 года рождения и Сергея Гладкобородова 1971 года рождения.

Указы вступят в силу через десять дней со дня официального опубликования.

Как уточняет «Интерфакс», ветеран труда Аюпова отбывала наказание за нанесение смертельных травм своему сожителю в ходе ссоры. По информации агентства, в силу возраста и состояния здоровья женщина не имеет возможности самостоятельно передвигаться и ухаживать за собой.

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Также известно, что Литвинова, который отбывал срок за нанесение несовместимых с жизнью травм своей жене, прикованной к кровати, простили его сын и дочь. Саламатина же, осужденная в прошлом году за сбыт наркотических средств, призналась и раскаялась в содеянном и активно помогала раскрытию преступления. Гладкобородов — совершивший в Москве кражу гражданин Украины, который ходатайствовал о снятии судимости в связи с тем, что это мешало ему въезжать на территорию России и ухаживать за больной матерью.

Согласно положению о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в России, подобные решения могут быть приняты президентом на основании соответствующего ходатайства осужденного или лица, отбывшего наказание и имеющего неснятую судимость.

В декабре прошлого года сообщалось, что Путин освободил пятерых заключенных от дальнейшего отбывания тюремных сроков. В частности, были помилованы россияне Виктор Свободин, Татьяна Стокласко, Олег Тараненко, Борис Небреев и Александр Артюх.

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