Самолет Sukhoi Superjet провалил испытания по эвакуации пассажиров, прошедшие в начале февраля 2020 года. Его дальнейшая эксплуатация невозможна, сообщил авиаэксперт, бывший конструктор «Сухого» Вадим Лукашевич в своем Facebook.

Во время проверки на выпуск аварийных надувных трапов правильно раскрылся только один, еще два вышли в перевернутом виде, а один порвался. Лукашевич напомнил что, согласно действующим авиационным правилам эвакуация с самолета, в котором более 44 пассажирских мест, должна укладываться в 90 секунд, а это «невозможно при неисправных аварийных трапах». Лукашевич призвал отозвать сертификат самолета до исправления дефектов аварийных надувных трапов.

В мае 2019 года самолет Sukhoi Superjet, выполнявший рейс Москва — Мурманск, потерпел крушение в аэропорту Шереметьево. Вскоре после взлета экипаж воздушного судна запросил аварийную посадку. После жесткого приземления с полными баками произошел пожар. В результате 41 человек погиб, 37 человек удалось спасти. Причиной смерти большинства пассажиров стали дым и огонь.

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