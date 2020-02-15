Производитель провалившего испытания SSJ 100 обратится в прокуратуру

Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) планирует обратиться в прокуратуру после того, как ее бывший конструктор Вадим Лукашевич рассказал о проваленных самолетом испытаниях по эвакуации пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Проводимые производителем испытания не показаны на опубликованном Лукашевичем видео, заверили в ГСС. Там объяснили, что контрольные выпуски сертифицируются по российским и международным требованиям. Они проводятся только на специальных площадках с профессиональной фиксацией данных. «Когда, кем и где сделаны съемки, как обслуживается данный самолет — непонятно», — добавили в компании.

Ранее Вадим Лукашевич заявил, что самолет Sukhoi Superjet провалил испытания по эвакуации пассажиров, прошедшие в начале февраля 2020 года. В качестве доказательства он опубликовал видеозапись, на которой трап рвется во время раскрытия из самолета.

В мае 2019 года самолет SSJ 100, выполнявший рейс Москва — Мурманск, потерпел крушение в аэропорту Шереметьево. Вскоре после взлета экипаж воздушного судна запросил аварийную посадку. После жесткого приземления с полными баками произошел пожар. В результате 41 человек погиб, 37 человек удалось спасти. Причиной смерти большинства пассажиров стали дым и огонь.

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