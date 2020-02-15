В России отреагировали на слова Макрона о бесполезности антироссийских санкций

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов отреагировал на слова президента Франции Эммануэля Макрона о бесполезности антироссийских санкций. Его слова в субботу, 15 февраля, передает РИА Новости.

Морозов считает, что страны Европы примут решение об отмене санкций тогда, когда осознают, что им необходимо руководствоваться собственными интересами, а не политикой, навязанной США.

«Санкционная политика приносит пользу только США, поскольку они [европейские страны] за счет отгораживания от России ослабляют и себя, и нашу страну. На этом фоне США укрепляет влияние по всему миру», — отметил депутат.

Ранее 15 февраля Макрон признал провал антироссийских санкций. По его мнению, они не принесли ни Европе, ни России ничего позитивного. В то же время он подчеркнул, что не предлагает их снять.

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