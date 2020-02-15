Президент Франции Эммануэль Макрон признал провал антироссийских санкций, отметив, что они не принесли ни Европе, ни России ничего позитивного. Соответствующее заявление французский лидер сделал на Мюнхенской конференции по безопасности, пишут РИА Новости.

«У нас накопились замороженные конфликты, система недоверия, конфликты в области кибербезопасности, санкции, которые абсолютно ничего не изменили в России», — сказал он. В то же время Макрон отметил, что не предлагает их снять.

Материалы по теме Хлопнули дверью Украина рассорилась с Европой из-за России. Кому в Киеве это выгодно?

По словам французского лидера, введенные Евросоюзом в отношении Москвы санкции «стоят европейцам также дорого, как и России, для результата, который не является слишком позитивным».

Выступая на Мюнхенской конференции, Макрон также описал два сценария взаимодействия европейских стран с Москвой. В первую очередь, по его словам, Европа способна действовать в отношениях с Россией «еще более жестко» и наращивать против нее давление. С другой стороны, у европейских лидеров есть возможность расширить стратегический диалог с Москвой, не отступая от своих ценностей и сохранив влияние.

США, страны Евросоюза и Украина впервые ввели экономические санкции против Москвы в 2014 году после того, как Крым по итогам референдума вошел в состав России. Присоединение полуострова сочли незаконным, однако Москва эти обвинения отвергает. Затем в 2015 году были введены санкции из-за конфликта в Донбассе. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из стран, поддержавших санкции.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!