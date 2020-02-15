Макрон описал два сценария взаимодействия с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон описал два сценария взаимодействия европейских стран с Россией. Об этом он заявил в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает в субботу, 15 февраля, принадлежащее Григорию Березкину РБК.

В первую очередь, по его словам, Европа способна действовать в отношениях с Россией «еще более жестко» и наращивать против нее давление. С другой стороны, у европейских лидеров есть возможность расширить стратегический диалог с Москвой, не отступая от своих ценностей и сохранив влияние.

Материалы по теме Хлопнули дверью Украина рассорилась с Европой из-за России. Кому в Киеве это выгодно?

Французский лидер подчеркнул, что второй вариант более предпочтителен, так как Россия является важным соседом Европы и потенциальным партнером в сфере безопасности и урегулирования кризисов, в частности, на Ближнем Востоке. «Мы говорим все меньше и меньше, а кризисов в наших отношениях все больше и больше», — заключил Макрон.

4 февраля посол Франции на Украине Этьен де Понсен сообщил, что Париж продолжает диалог с Москвой, поскольку изоляция России не давала никаких результатов. По словам дипломата, удерживание русских в изоляции или на дистанции «не было хорошей тактикой и стратегией».

В ноябре 2019 года Макрон также заявлял, что Евросоюз должен возобновить диалог с Россией, несмотря на позицию Польши и стран Балтии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!