Мать пропавшего 16-летнего россиянина рассказала о найденных в болоте останках

Мать пропавшего в прошлом году 16-летнего россиянина Влада Бахова рассказала о найденных в болоте останках сына. Она написала на своей странице во «ВКонтакте», что обнаруженные в конце января останки принадлежат ее сыну.

Женщина сообщила, что в субботу, 15 февраля, их семью ознакомили с результатами экспертизы ДНК. Она добавила, что останки нашли в лесу Демидовского района Смоленской области 29 января. «Пока воздержусь от каких-либо комментариев. Скажу лишь одно: мы будем дальше выяснять и искать правду, что на самом деле произошло с Владом!» — написала женщина.

В январе сообщалось, что выпуск программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» на «России 1», посвященный исчезновению Влада Бахова, был снят с эфира. Во время съемок передачи выяснилось, что несовершеннолетнюю дочь водолаза, участвовавшего в поисках подростка, захотели заставить дать показания против ее отца. Телеведущая Яна Поплавская, присутствовавшая на съемках считает, что правду о Бахове «пытаются замять».

Бахов исчез в апреле 2019 года после пикника в лесу Демидовского района Смоленской области, где он вместе с друзьями праздновал день рождения товарища. По словам приятелей, он много выпил, пошел в лес и пропал. Поиски подростка оказались безрезультатными. В одном из четырех выпусков Малахова о пропаже подростка отмечалось, что отец одной из участниц пикника служит заместителем начальника местной полиции. Отец другого присутствовавшего на праздновании — глава администрации Титовщинского сельского поселения.

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