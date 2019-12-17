Кремль допустил передачу Франции останков близкого друга Наполеона

Москва готова передать Франции останки соратника Наполеона генерала Шарля-Этьена Гюдена, если по дипломатическим каналам поступит соответствующий запрос, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».

Песков затруднился подтвердить или опровергнуть информацию о том, что эта тема обсуждалась в ходе встречи президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона.

По его словам, в Кремле знают, что для Парижа обнаружение останков Гюдена является большой новостью.

15 декабря в СМИ появились сообщения, что французский лидер попросил организовать возвращение найденных в России останков близкого друга Наполеона.

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