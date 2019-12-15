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Макрон попросил вернуть найденные в России останки близкого друга Наполеона

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Франция попросила Россию вернуть останки, которые принадлежат генералу Гюдену, одному из соратников Наполеона Бонапарта. Об этом сообщает Le Point.

По словам источников издания, французский лидер Эммануэль Макрон «попросил приступить к организации операций, касающихся передачи останков генерала». Он также запланировал церемонию с участием российского президента Владимира Путина. Ожидается, что память Гюдена почтят в парижском Доме Инвалидов. После этого останки захоронят.

По словам секретаря Французской академии Элен Каррер д'Анкосс, Макрон пытается вернуть франко-российские отношения в нужное русло. Она назвала возвращение тела генерала «одним из мостов, брошенных президентом Франции», чтобы попытаться закрепить союз с Россией.

В июле российские археологи обнаружили останки Гюдена в ходе раскопок на Королевском бастионе в Смоленске. Тело изначально находилось в деревянном гробу, от которого остались плохо сохранившиеся стенки.

Шарль Этьен Гюден де ла Саблонньер (1768-1812) учился в Бриеннской военной школе вместе с Наполеоном Бонапартом, был близким другом и соратником французского императора. В 1800 году стал дивизионным генералом. С 1812-го командовал 3-й дивизией 1-го корпуса Великой Армии. Погиб во время русской кампании в 1812 году.

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