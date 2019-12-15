Макрон попросил вернуть найденные в России останки близкого друга Наполеона

Франция попросила Россию вернуть останки, которые принадлежат генералу Гюдену, одному из соратников Наполеона Бонапарта. Об этом сообщает Le Point.

По словам источников издания, французский лидер Эммануэль Макрон «попросил приступить к организации операций, касающихся передачи останков генерала». Он также запланировал церемонию с участием российского президента Владимира Путина. Ожидается, что память Гюдена почтят в парижском Доме Инвалидов. После этого останки захоронят.

По словам секретаря Французской академии Элен Каррер д'Анкосс, Макрон пытается вернуть франко-российские отношения в нужное русло. Она назвала возвращение тела генерала «одним из мостов, брошенных президентом Франции», чтобы попытаться закрепить союз с Россией.

В июле российские археологи обнаружили останки Гюдена в ходе раскопок на Королевском бастионе в Смоленске. Тело изначально находилось в деревянном гробу, от которого остались плохо сохранившиеся стенки.

Шарль Этьен Гюден де ла Саблонньер (1768-1812) учился в Бриеннской военной школе вместе с Наполеоном Бонапартом, был близким другом и соратником французского императора. В 1800 году стал дивизионным генералом. С 1812-го командовал 3-й дивизией 1-го корпуса Великой Армии. Погиб во время русской кампании в 1812 году.

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