Обнаружен скрытый город древнейшей цивилизации

Археологи нашли в окрестностях Моссула в Ираке руины древнего города Захику, которые до недавнего времени были скрыты водами иракского водохранилища. Он был построен во времена государства Митанни, существовавшего в XVII-XIII века до нашей эры. Об этом сообщает издание Live Science.

Вода отступила еще в 2010 году, частично обнажив руины, однако ученые не могли тогда приступить к раскопкам. Позднее оказалось, что исследователи наткнулись на город с дворцом и стенами семь метров в высоту. Внутри строения находились камеры, которые когда-то были украшены фресками. К северу от дворца пролегает остальная часть Захику.

Археологи раскопали восемь комнат, некоторые из которых были выложены плитами из обожженного кирпича. Рисунки на оштукатуренных стенах сохранили следы красных и синих красок. Также были обнаружены глиняные таблички с клинописью — одной из самых ранних форм языка. По результатам перевода исследователи пришли к выводу, что Захику стоял в долине реки Тигр не менее четырех столетий.

По словам ученых, открытие города имеет большое значение для восстановления истории Митанни. Местонахождение столицы этого государства — Тайду — до сих пор неизвестно.

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