Открыт проход к предполагаемой Янтарной комнате

Сотрудники музея Второй мировой войны открыли люк в лесу в районе польского поселения Мамерки, в котором может находиться украденная нацистами Янтарная комната. Об этом пишет РИА Новости.

Перед вскрытием люка специалисты срубили дерево, преграждавшее путь, и как только убедились в безопасности прохода, обследовали помещение. Спустя некоторое время музейщики обнаружили, что на глубине полутора метров в тоннеле находится плотный слой земли. Однако после того, как специалисты пробурили завал, они не смогли обнаружить Янтарную комнату.

Потайной вход в тоннель в районе Мамерков был найден в начале июня с помощью георадара. Этот проход не использовался с момента отступления нацистов, поэтому исследователи предположили, что там могут храниться исторические документы, вещи офицеров и солдат вермахта, ценности и, возможно, Янтарная комната.

Янтарная комната, шедевр искусства XVIII века, исчезла в апреле 1945 года во время штурма Кенигсберга советскими войсками. Ее искали как власти СССР, так и археологи-любители разных стран, однако поиски успехом не увенчались. О ее возможном местонахождении ходит множество слухов: так, сообщалось, что Янтарная комната спрятана в тоннеле под замком в польском городе Пасленк и в пещерах под Дрезденом.

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