В Германии взорвалась бомба времен Второй мировой войны

В кукурузном поле в немецком городе Лимбург взорвалась бомба времен Второй мировой войны. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на местное издание Hessenschau.

Взрыв произошел в ночь на 23 июня. Местные жители подумали, что началось землетрясение. В результате на месте образовался кратер шириной 10 метров и длиной четыре.

Полиция не смогла обнаружить осколков бомбы, однако после повторной проверки эксперты заявили, что с очень высокой вероятностью это могла быть 250-килограммовая бомба, сброшенная еще во время Второй мировой войны.

Никто из людей не пострадал. Это первый случай разрыва бомбы в Лимбурге за последнее время. По словам специалистов, из всех сброшенных на Германию бомб еще остается около 10 процентов неразорвавшихся. Так, в понедельник, 24 июня, в Гессене эвакуировали около 2,5 тысячи человек из-за обнаружения двух снарядов времен Второй мировой.

В июне сообщалось, что в польском поселении Мамерки, где находится комплекс немецких бункеров времен Второй мировой войны, найден потайной вход в тоннель, который не использовался с момента отступления нацистов из этих мест. Там могут находиться различные предметы и ценности, в том числе бесследно исчезнувшая Янтарная комната.

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