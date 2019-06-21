Раскрыта тайна заброшенного древнего города

Археологи обнаружили в Испании многочисленные руины в древнем заброшенном городе вестготов, включая следы дворца и строение, которое может быть одной из старейших мечетей в Европе. Они долгое время оставались скрытыми от специалистов и располагаются под площадями, свободными от раскопок. Об этом сообщает издание Live Science.

В ходе геомагнитных исследований ученые нашли стены и другие постройки в Реккополисе — разрушенной столице государства вестготов, основанной в Европе в Темные века и расположенной в окрестностях современного Мадрида. Открытие указывает на то, что город, чей возраст достигает 1400 лет, был гораздо больше, чем можно было предположить по хорошо видимым руинам. Археологи также обнаружили предместья, располагавшиеся перед городской стеной.

Одно из крупных зданий по ориентации отличалось от других построек, и расположение его стен совпадало с направлением на Мекку. Планировка также напоминает мечети на Среднем Востоке. Однако только раскопки могут окончательно подтвердить, действительно ли здание было мечетью.

Вестготы — древнегерманское племя, которое играло ключевую роль в истории Западной Европы после упадка Римской империи. Они участвовали в Великом переселении народов с IV века нашей эры и считаются предками испанцев и португальцев. Реккополис был построен в шестом веке, а к X веку оказался заброшен по неизвестным причинам.

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