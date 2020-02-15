США потратят миллиард долларов на борьбу с зависимостью Европы от России

США потратят миллиард долларов на борьбу с зависимостью Европы от российского газа. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет AFP.

«Через Американскую корпорацию по финансированию международного развития и при поддержке американского конгресса мы намерены предоставить один миллиард долларов для финансирования стран Центральной и Восточной Европы, входящих в «Инициативу трех морей»», — сказал Помпео.

Он также назвал целью Вашингтона стимулирование частных инвестиций в энергетические сектора центральноевропейских и восточноевропейских стран.

«Инициатива трех морей» — международная группа, включающая 12 государств Евросоюза, чья территория имеет выход к Адриатическому, Балтийскому и Черному морям.

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