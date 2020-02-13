Российский «Газпром» потерял надежду накачать Европу газом в 2020 году, поскольку не сможет выполнить экспортный план на текущий год. Об этом заявила заместитель председателя правления компании Елена Бурмистрова, пишет The Bell.
По ее словам, уже «очевидно, что отклонения [от запланированных экспортных объемов] будут», однако пока неясно, какие именно. Уточненная информация по поставкам в дальнее зарубежье появится после завершения зимнего периода.
Представитель «Газпрома» добавила, что с данной проблемой столкнулась не только Россия, но и другие поставщики газа. По ее словам, в настоящее время на рынке сжиженного природного газа (СПГ) 20 миллионов тонн непроданного сырья «на воде». Кроме того, в Европе газ из подземных хранилищ забирается значительно медленнее, чем обычно.
«Газпром» в 2018 году экспортировал 225 миллиардов кубометров газа, в 2019-м — 237 миллиардов кубометров. При этом 200 миллиардов кубометров компания поставила в Европу. В конце прошлого года российский газовый монополист рассчитывал сохранить поставки газа в Европу на достигнутом уровне.