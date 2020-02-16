Норвежская биатлонистка назвала дерьмом мнение олимпийской чемпионки из России

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф ответила на критику российской олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой. Ее слова приводит TV2.

«Я слышала, что кто-то говорит дерьмо обо мне. Глупо заявлять подобное», — посчитала Экхофф. Она добавила, что чиста настолько, насколько это возможно. Биатлонистка предложила россиянке проверить, как обстоят дела на самом деле.

11 февраля Резцова в интервью «Советскому спорту» заявила, что француз Мартен Фуркад и норвежские биатлонисты, в частности Экхофф, получают медицинскую поддержку, которая помогает им побеждать. «Экхофф на голову всех сильнее ходом. Все пять этапов она прет, как ужаленная. Не поверю, что такое возможно без медицинской помощи. Но, как говорится, не пойман — не вор», — сказала она тогда.

После этого Фуркад заявил, что у Резцовой развился старческий маразм. Он обещал обсудить с адвокатом возможность подачи иска против олимпийской чемпионки.

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