Над олимпийской чемпионкой из России нависла угроза суда из-за слов о Фуркаде

Французский биатлонист Мартен Фуркад заявил, что обсудит со своим адвокатом возможность подачи иска против олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой. Слова спортсмена приводит ТАСС.

По словам Фуркада, его сильно задели слова россиянки о том, что он получает медицинскую поддержку, которая якобы позволяет ему показывать высокие результаты. Француз подчеркнул, что никогда не принимал допинг, а также не получал терапевтических исключений. «Никогда с ней не встречался, но она сказала обо мне в российской прессе. Считаю, что это неправильно», — заявил Фуркад.

Угроза суда нависла над Резцовой из-за высказывания, озвученного в интервью «Советскому спорту». «Великий спортсмен, огромный талант, но все равно какую-то медицинскую поддержку получает», — сказала о Фуркаде бывшая биатлонистка. В ответ на это Фуркад в Twitter предположил наличие у бывшей спортсменки диагноза: «Надеюсь, не все бывшие спортсмены впадают в старческий маразм. С ней это произошло».

Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион. Французский биатлонист 11 раз становился чемпионом мира и семь раз побеждал в общем зачете Кубка мира.

Резцова трижды становилась олимпийской чемпионкой. На Играх в Калгари, представляя сборную СССР, она завоевала золото в лыжных гонках. Также на ее счету два олимпийских золота в биатлоне — в 1992 и 1994 годах.

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