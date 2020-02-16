Российский генерал рассказал о конфликте с участием американских солдат в Сирии

Начальник координационного центра Вооруженных сил России в Сирии генерал-майор Яков Резанцев рассказал о конфликте с участием американских солдат в провинции Хасеке. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Резанцева, военных США остановили на блокпосту представители сирийской армии, которые пытались запретить им проезд через Харбат-Хамо. Американцы отклонились от спланированного маршрута на 3,5 километра, решив проехать через населенный пункт, вызвав тем самым недовольство со стороны местных жителей. После словесной перебранки началась беспорядочная стрельба, уточнил генерал.

В тот день на импровизированный митинг протеста против визита американцев собралось около тысячи человек. Затем, как рассказал Резанцев, солдаты США обратились за помощью к российским военным. «Попросили оказать им содействие для того, чтобы покинуть населенный пункт. На наши действия и наши рекомендации, которые были направлены на стабилизацию обстановки, реагировали адекватно», — отметил генерал.

По его мнению, американцам повезло, что они не заехали в саму деревню, потому что тогда вывести их оттуда было бы проблематично. «Оценку действиям американцев пусть дают их руководители, но мы видим результат, к чему приводят такие действия. Поэтому считаю, что вели они себя не совсем правомерно», — резюмировал Резанцев.

О конфликте между военными США и сирийцами сообщалось 12 февраля. В Минобороны России рассказали, что американские военные обстреляли мирных жителей в Сирии. Тогда погиб один подросток. Разгневанную толпу удалось оттеснить российской военной полиции, после этого американцы продолжили путь. Позже в сети появилось видео с места случившегося.

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