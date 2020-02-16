На Первом канале показали пародию на Мишустина

Премьер-министра России Михаила Мишустина спародировали в КВН. Отрывок из передачи Первого канала опубликовал в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Пародию на главу правительства сделала команда «Сборная Татнефти» из Альметьевска. Участник команды, загримированный под Мишустина, вышел на сцену под песню Григория Лепса «Я счастливый» и заявил: «Я и раньше счастливый ходил. Я же налоговой руководил».

Позже другие участники попросили «Мишустина» спеть или станцевать, на что тот ответил, что не особо умеет. «А вот у Дмитрия Анатольевича [Медведева] получалось», — сказал представитель команды. «Если бы у Дмитрия Анатольевича получалось, меня бы не назначили», — подчеркнул «Мишустин».

Ранее в феврале бывший участник КВН из команды «ЧП» Дмитрий Танкович рассказал, как впервые узнал о наличии цензуры на российском телевидении. Редактор Высшей лиги КВН Андрей Чивурин поделился с ним случаем, произошедшим во время монтажа одного из эпизодов. Чивурин рассказал, как один из выпусков передачи отсматривал посторонний человек, которого он увидел впервые.

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