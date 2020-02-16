В России заявили о попавшем в собственную ловушку Евросоюзе

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Евросоюз попал в собственную ловушку. Он написал об этом на своей странице в Twitter.

Так сенатор прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о провале антироссийских санкций. Пушков подчеркнул, что теперь страны ЕС не знают, как выйти из тупика, а настаивать на этом курсе нет смысла. «Уточним: политически результат нулевой», — написал он.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов отреагировал на слова президента Франции Эммануэля Макрона о бесполезности антироссийских санкций.

15 февраля Макрон признал провал антироссийских санкций. По его мнению, они не принесли ни Европе, ни России ничего позитивного. «У нас накопились замороженные конфликты, система недоверия, конфликты в области кибербезопасности, санкции, которые абсолютно ничего не изменили в России», — сказал он. В то же время Макрон подчеркнул, что не предлагает их снять.

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