Опровергнута общепринятая гипотеза о мозге человека

Исследователи Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка и Венского университета опровергли популярное предположение об относительно недавнем возникновении асимметрии человеческого мозга. Оказалось, что подобные различия между полушариями наблюдаются и у обезьян, являющихся эволюционными родственниками людей. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Ученые измерили величину и степень асимметрии эндокранов — рельефа на внутренней стороне черепной коробки, соответствующего рисунку крупных борозд и извилин головного мозга. Морфологическая асимметрия мозга отражает функциональную латеризацию, то есть левое и правое полушария специализируются на некоторых когнитивных способностях. Например, за способность к речи отвечает левое полушарие, а правое способно на более глубокую обработку визуальной информации.

Асимметрия мозга считалась критически важной для функционирования именно человеческого мозга. Согласно общепринятой гипотезе, она развилась относительно недавно, после эволюционного отделения человеческой линии от линии шимпанзе.

Результаты исследования показывают, что на самом деле асимметрия примерно одинакова у людей и больших человекообразных обезьян. У шимпанзе выявлялась более заметная асимметрия, чем у людей, горилл и орангутанов. Однако у людей обнаружилось большое количество индивидуальных вариаций, что является признаком высокой модульности человеческого мозга, то есть наличия относительно обособленных частей, выполняющих различные функции.

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