Раскрыта главная угроза для человеческого мозга

Ученые Медицинского центра детской больницы Цинциннати в США показали, что загрязнение городского воздуха, связанное с транспортом, является одной из главных угроз для мозга детей и взрослых людей. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В исследовании приняли участие 147 детей возрастом 12 лет, которым провели магнитно-резонансную томографию для получения анатомических изображений головного мозга. В течение первого года жизни они подвергались разной — высокой или низкой — степени воздействия воздушных аэрозолей, как было определено из анализа проб, взятых в 27 местах города Цинциннати.

Специалисты выяснили, что загрязненный воздух вызывает снижение объема серого вещества и толщины кортикального слоя. Хотя процент потери намного меньше, чем при нейродегенеративных заболеваниях, этот эффект может повлиять на развитие различных психических и физических процессов. Серое вещество включает области человеческого мозга, которые участвуют в моторном контроле и сенсорном восприятии, например, зрении и слухе.

Загрязнение вызывает 3-4-процентные потери серого вещества в таких областях, как лобные и теменные доли, а также мозжечок. Изменения могут быть необратимыми, то есть сохраняться в течение неограниченного времени. Результаты исследования подтверждают ранее полученные данные о том, что грязный воздух способствует нейродегенеративным заболеваниям и нарушениям развития нервной системы.

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