Объяснена опасность сырого мяса

Врач высшей категории, кандидат биологических наук, врач патоморфолог, паразитолог Елена Чернышева объяснила, чем опасно сырое мясо и рыба в интервью радио Sputnik.

Специалист отметила, что мясо и рыбу не следует есть без достаточной термической обработки, поскольку там остаются личинки, которые могут развить в организме человека гельминты. Чернышева уточнила, что особенно опасно мясо диких животных.

По словам врача, соленая рыба без температурной обработки тоже опасна, поскольку неизвестно, где она приготовлена и из какой рыбы — замороженной или свежей. «В Сибири есть рыба, которая очень нежная, ее даже замораживают и едят сырую. Все это большой риск», — добавила Чернышева.

Кроме того, врач отметила, что опасным может оказаться даже сало с прожилками мяса.

Летом 2019 года ученые из Научно-исследовательского института при детской больнице в Окленде (США) выяснили, что красное и белое мясо в равной степени повышают уровень холестерина в крови вопреки распространенному мнению. По словам исследователей, употребление любого типа мяса увеличивает содержание липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), которые являются одним из основных переносчиков холестерина. Холестерин, связанный с ЛПНП, называют «плохим» холестерином из-за его связи с повышенным риском развития атеросклероза. Сопоставимое количество растительных белков не приводит к такому эффекту.

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