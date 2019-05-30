Обнаружена новая польза красного мяса

Ученые из Университета Кертина и Австралийского национального университета выяснили, что употребление красного мяса в составе средиземноморской диеты снижает риск развития рассеянного склероза. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Специалисты проанализировали данные, полученные в ходе долговременного исследования Ausimmune, в котором приняли участие 840 человек. Целью был поиск связи между средиземноморской диетой, включающей необработанное мясо (баранина, говядина и свинина), и снижением риска начальной стадии демиелинизации центральной нервной системы, предшествующей рассеянному склерозу.

Оказалось, что употребление 65 грамм мяса в день может затормозить развитие заболевания. Исследователи считают, что это связано с наличием микро- и макроэлементов, в том числе белков, железа, цинка, селена, калия, витамина D и витаминов группы В, некоторые из которых участвуют в обеспечении нормального функционирования нервной системы.

Рассеянный склероз — хроническое аутоиммунное заболевание, при котором происходит нарушение миелиновой оболочки нервных волокон головного и спинного мозга, поражаются различные отделы нервной системы. Эффективных методов лечения заболевания пока не существует, а средняя продолжительность жизни больных на 5-10 лет меньше, чем у здоровых людей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!