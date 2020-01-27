Обнаружены опасные для людей грибковые облака

Ученые Калифорнийского университета в Ирвайне (США) обнаружили, что большое число наночастиц, содержащихся в атмосферном воздухе, участвующих в образовании облаков и вызывающих потенциально опасную астму у людей, на самом деле являются грибковыми спорами. Об этом сообщает издание Science Alert.

В 2016 году исследователи в течение месяца отбирали пробы в Оклахоме с помощью устройства, которое улавливает частицы диаметром 20-60 нанометров, а затем размещает их на тонкой платиновой нити. После испарения молекул масс-спектрометр высокого разрешения проанализировал полученные газы, установив их химический состав.

По словам ученых, попавшие в воздух споры впитывают воду, набухают и разрываются на фрагменты диаметром 30 нанометров, которые намного меньше клеток, чей диаметр достигает тысячи нанометров. Эти частицы способны намного глубже проникать в легкие. Возможная аллергенность фрагментов спор объясняет, почему у некоторых людей возникают приступы астмы во время дождей.

Наночастицы могут играть роль ядер, к которым присоединяются молекулы воды. Тем самым образуются ледяные кристаллы, формирующие, в свою очередь, облака.

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