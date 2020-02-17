Украину уличили в экспорте военной продукции в Россию

Украина экспортирует продукцию военного назначения для нужд Министерства обороны России, несмотря на запреты, установленные украинским законодательством. Об этом пишет портал «Обозреватель» со ссылкой на данные «Национального промышленного портала».
В частности, Украину уличили в поставке двух турбореактивных двигателей в феврале для «Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева». Отмечается, что они предназначались для поисково-спасательного самолета-амфибии Бе-200ЧС морской авиации ВМФ России.
«Эти двигатели могли быть установлены на данный самолет или будут установлены на очередную серийную машину российского предприятия», — подчеркнул источник. В то же время отмечается, что стоимость одного двигателя составляет 2,496 миллиона долларов США.
Вопрос замены украинских двигателей на франко-российскую силовую установку SaM146 поднимался в Минобороны России, но был отклонен из-за того, что эти двигатели имеют комплектующие из государства-члена НАТО.
Ранее стало известно, что украинский государственный концерн «Укроборонпром» поднялся в рейтинге мировых торговцев оружием SIPRI TOP-100, подготовленном Стокгольмским международным институтом исследований проблем мира. В 2018 году «Укроборонпрому» удалось реализовать продажи на сумму в 1,3 миллиарда долларов и занять в рейтинге 71-ю позицию.
В августе 2014 года Украина установила запрет на экспорт в Россию товаров военного и двойного назначения. Соответствующий указ подписал тогдашний президент страны Петр Порошенко.