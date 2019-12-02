На Украине порассуждали о преимуществе перед Россией на рынке оружия

Украина продолжает успешно конкурировать с Россией на мировом рынке оружия. Об этом заявил заместитель генерального директора концерна «Укроборонпром» Мустафа Найем в интервью телеканалу ATR, опубликованному на YouTube.

По словам Найема, Украина выигрывала позиции у России на внешнем рынке даже при отсутствии финансирования «Укроборонпрома» в течение последних 30 лет. «Российская Федерация — основной наш конкурент, потому что мы обслуживаем технику советского происхождения, мы предоставляем комплектующие к бронетехнике и авиации, мы их ремонтируем», — заявил он.

Найем также добавил, что конкуренция между странами на рынке есть и сейчас. При этом он подчеркнул, что Украина имеет «огромный интеллектуальный потенциал».

Ранее стало известно, что «Укроборонпром» может подпасть под антироссийские санкции США. Причиной возможного попадания в санкционный список называется участие концерна в операции по покупке предприятия «Мотор Сич» вместе с китайскими компаниями Skyrizon и Xinwei.

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