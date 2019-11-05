Стало известно о назначенных Трампом советниках для «Укроборонпрома»

В украинском Государственном концерне «Укроборонпром» работают советники, назначенные лично президентом США Дональдом Трампом. Об этом рассказал генеральный директор «Укроборонпрома» Айварас Абромавичус в интервью изданию «Укринформ».

В качестве примера Абромавичус рассказал о деятельности экс-министра ВМС США Дональда Винтера, являющимся специальным представителем американского правительства на Украине в вопросах, связанных с реформированием военно-промышленного комплекса страны. «Советники раз в квартал приезжают большой командой, и мы с ними общаемся на площадке СНБО или "Укроборонпрома"», — рассказал он.

При этом Абромавичус утверждает, что иностранцы не допускаются к государственной тайне и украинским технологиям. «Ну, большими секретами мы не делимся», — сказал он.

В начале ноября газета The Washington Post выпустила материал, в котором со ссылкой на сотрудников администрации американского президента утверждала, что Трамп испытывал ненависть к Украине с самых первых дней в Белом доме. Причиной такого отношения может быть восприятие президентом различных теорий заговора, что, по словам источника, работники администрации «никогда не могли понять».

В сентябре стало известно о решении «Укроборонпрома» продать крейсер «Украина», который разрабатывался для уничтожения авианосцев в океанах. Абромавичус при этом отмечал, что предприятие намерено строить новые корабли, они будут меньше по размеру, но в большом количестве, в зависимости от потребностей украинских вооруженных сил.

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